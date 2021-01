Xuxa Meneghel Reprodução

Por iG

Publicado 29/01/2021 15:46 | Atualizado 29/01/2021 15:47

Nesta quinta-feira, o humorista Fábio Porchat usou as redes sociais para criticar o presidente Jair Bolsonaro e pessoas que minimizam as atitudes tomadas pelo Presidente da República diante da pandemia do covid-19.



Na publicação, a apresentadora Xuxa Meneghel aproveitou para endossar o mal-estar. "Uma nação indo para o buraco por causa deles", disse. Xuxa colocou seu ponto de vista como resposta nos comentários.



"Pois é, Fábio. Ainda tem babacas, babacas, sim, que ri dele e o chama de mito. Eu, que nunca gostei do PT, sou tachada de comunista e petista por pensar igual a você e, quando não tem mais nada para falar de mim, me chamam de pedófila”, comentou.



"Essa galera babaca é muito sem noção e com uma nação indo para o buraco por causa deles. E espera que vem pior, se não tirarem ele. PS: não vou esperar os babacas de plantão se pronunciarem. Bando de machistas, homofóbicos, preconceituosos", desabafou.

Em resposta ao comentário, alguns perfis demonstraram apoio à visão de Xuxa. "Grande rainha! tá incomodando o gado é sinal que está gigante!", disse um perfil. "Apenas quem não conhece tua história de vida, quem literalmente é invejoso, esses criticam, mas continue sendo essa pessoa exemplar, não deixe abater nem se deixe afetar", encorajou outro.



Além da rainha dos baixinhos, outras personalidades comentaram a indignação contra o presidente e concordando com Porchat. O sambista Diogo Nogueira foi um deles: "pelo amor de Deus, Jesus, todos os santos, todas as forças da natureza, Impeachment urgente!" A atriz Nanny People também comentou: "passou de maléfico. Ele é corrosivo, oxidante", disse.