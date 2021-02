A atriz denunciou o cantor nas redes sociais Reprodução

Por iG

Publicado 01/02/2021 18:44

Na manhã desta segunda-feira (01), a atriz Evan Rachel Wood usou as redes socais para denunciar abusos sexuais cometidos pelo cantor Marilyn Manson, com quem namorou entre 2006 e 2010.







Em um post no Instragram, a atriz mais conhecida pelo papel na série Westworld desabafou. "O nome do meu abusador é Brian Warner, também conhecido como Marilyn Manson. Ele começou a me assediar quando eu ainda era uma adolescente e abusou terrivelmente de mim por anos. Eu sofri uma lavagem cerebral e fui manipulada à submissão. Eu cansei de viver com medo da retaliação, difamação ou de chantagens. Eu estou aqui para expor esse homem perigoso e denunciar as indústrias que o permitem atuar, antes que ele arruine outras vidas. Eu estou ao lado das muitas vítimas que não vão mais se silenciar", disse.