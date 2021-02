Karol Conká reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 15:34 | Atualizado 10/02/2021 15:42

Em uma conversa com Lumena no quarto colorido, Karol Conká falou sobre o que pensa de Carla Diaz. As amigas de confinamento concordaram no pensamento de que a atriz se esconde em um estereótipo de menina branca para fingir que é fofa. Mas, segundo elas, Carla cai em contradição.

fotogaleria

Publicidade

"Depois chora e vai pedir pros seguidores me chamarem de macaca no Instagram", pontuou Karol.

Publicidade

"Eu tenho preguiça de gastar minha saliva com essas pessoas", respondeu Lumena. "Ela pode ser um leão por dentro, mas a imagem dela é fofa. A gente não tem boneca preta para ser associada à fofura mercadológica", completou.

Lumena e Karol Conka falando que que não tem boneca preta pra elas serem associadas a ser fofa, que a Carla acaba sendo fofa, porque é loirinha, branca, bonequinha, igual a barbie e ela se esconde atrás desse estereotípico. #BBB21 pic.twitter.com/XdjLFqkrRG — Gio #BBB21 (@TeamGiovanneBR) February 10, 2021

Publicidade