Karol Conká Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 14:29 | Atualizado 10/02/2021 14:46

A equipe de Karol Conká anda preocupada com a questão financeira da cantora após sair da casa do "Big Brother Brasil 21". Segundo informações do colunista Leo Dias, do "Metrópoles", o staff financeiro e comercial da artista receia que a cantora não tenha condições de pagar o aluguel, de cerca de R$ 10 mil, do apartamento de luxo onde mora em São Paulo

fotogaleria

Publicidade

De acordo com Leo Dias, a equipe de Karol anda com dificuldades por causa das polêmicas nas quais a cantora se envolve dentro do reality. Alguns projetos da cantora estão sendo cancelados e ela vem perdendo seguidores nas redes sociais.

Publicidade

No último domingo, em uma briga com Carla Diaz, Karol mencionou o imóvel. A rapper afirmou que gostaria de sair do "BBB 21" e voltar para seu "apartamento de luxo". E ela não mentiu! Karol vive mesmo em um imóvel duplex, em um luxuoso bairro de São Paulo. Karol tem janelões e uma vista de toda a cidade. No Instagram da artista, é possível ver várias fotos do local, que também serve como seu home office. O apartamento tem uma decoração bem moderna e até um estúdio para Karol fazer suas músicas.