Arcrebiano volta a sorrir após deixar o ’BBB 21’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 08:36 | Atualizado 10/02/2021 08:38

Rio - Arcrebiano foi o segundo eliminado do "BBB 21" na noite desta terça-feira. Ele estava no paredão ao lado de Gil e Juliette. Os internautas, que não perdem uma piada, já repararam logo no sorriso do ex-brother pouquíssimo tempo após deixar a casa. Segundo a internet, Arcrebiano está feliz por estar longe de Karol Conká, com quem viveu um romance conturbado no reality show.

Karol é considerada uma das vilãs do "BBB 21" e é constantemente acusada de mexer negativamente com o psicológico de seus colegas de confinamento. Foi o que aconteceu com Lucas Penteado, Juliette, Carla Diaz e Arcrebiano.

Por isso, ao ver o sorriso no rosto do rapaz logo depois de deixar a casa, os internautas já fizeram várias brincadeiras e memes dizendo que ele está feliz por estar longe de Karol.