Por O Dia

Publicado 14/02/2021 18:21 | Atualizado 14/02/2021 18:23

Depois de ter recebido uma mensagem da família no almoço do anjo, Caio pensou seriamente em desistir de continuar no reality. O brother entendeu que a esposa não estava muito bem e quis sair do programa. Caio chegou a arrumar as malas, mas foi chamado ao confessionário para conversar com a psicóloga do reality.

Menos de cinco minutos depois de ter sido chamado, Caio saiu do confessionário e foi para o quarto, onde conversou com Rodolffo e Sarah. Logo depois, ele foi para a jacuzzi com o cantor.

Nas redes sociais, o perfil do brother disse que está tudo bem. "Caio conversou com a psicóloga, ela disse que por conta das emoções fortes, ele acabou não percebendo que esta tudo bem. E o tranquilizou dizendo que estão sempre em contato, e qualquer coisa eles avisam!", escreveu no Twitter.

