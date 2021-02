Caio e Waleria Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 21:18 | Atualizado 14/02/2021 21:19

Waleria Motta, esposa de Caio, do "Big Brother Brasil 21", publicou no Instagram uma declaração ao marido após uma crise do brother na casa. Na tarde deste domingo, Caio chegou a pensar em desistir do reality ao ver uma mensagem da esposa e achá-la estranha no vídeo.

"Amor, sinta toda a energia positiva que estou te enviando! Estou orgulhosa de você e muito feliz por sua caminhada dentro do programa. Aguenta firme aí, que estamos firmes daqui! Te amo @afiune_caio", escreveu.