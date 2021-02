Marília Mendonça Twitter

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 17:07

A cantora Marília Mendonça provou que o bom humor é de família. Nesta terça-feira, a sertaneja compartilhou uma conversa do WhatsApp com a mãe, Ruth Dias, no na qual ela aparece em uma foto imitando Fiuk na casa do "Big Brother Brasil 21", da Globo.



"As coisas que a minha mãe me manda no whatsapp de manhã", brincou ela no Twitter. A publicação chamou atenção dos administradores do perfil do Fiuk, que até responderam com bonequinhos falando.



Publicidade

Fã do BBB21, Marília não esconde o desejo da eliminação de Nego Di no paredão triplo de hoje. A Rainha da Sofrência torce para que Fiuk e Sarah permaneçam no reality show da Globo.



"Hoje é dia de eliminação, uma felicidade na terça-feira de Carnaval. Bom dia, bebam água, sejam gentis e fora Nego Di", declarou ela no Instagram.