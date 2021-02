Gilberto e Pocah discutem na área externa da casa Reprodução / TV Globo

Publicado 16/02/2021 17:28 | Atualizado 16/02/2021 17:32

Conversando na área externa da casa do "BBB 21" com Fiuk, Gilberto assumiu ter errado ao brigar com Pocah após o jogo da discórdia, chamando ela de "basculho". "Eu estava muito fragilizado", disse o doutorando.



Gil admitiu que errou com a funkeira, e disse que não quer sair do reality como alguém descontrolado. "Quero que minha mãe me veja alegre, pulando".



O pernambucano revelou que tem ansiedade e não sabe lidar com esse tipo de tensão. "Da forma que ela chegou ali, eu já comecei a me tremer. Eu não queria ter continuado", disse.