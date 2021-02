Lucas Lucco Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 19:47

A cantor Lucas Lucco fez a temperatura subir no Instagram, nesta terça-feira, ao compartilhar cliques em que deixa suas tatuagens tatuagens à mostra. Sem camisa e exibindo o tanquinho sarado, o sertanejo aproveitou para fazer uma enquete e perguntar de qual dos rabiscos o seus fãs gostam mais.

"Querido seguidor, de qual tatuagem vc gosta mais?", questionou Lucco. Nos comentários, os fãs não perderam tempo e encheram a publicação de elogios. "Gosto do pacote completo", escreveu uma seguidora. "Difícil escolher", disse outro. "Resilence", apontou uma outra. "Que shape irmão", elogiou um amigo. "Eu gostei do índio e do leão ficaram perfeitas!", "S.J.", "O índio", "Sopro de Deus", foram algumas respostas deixadas no post.