Publicado 17/02/2021 15:30 | Atualizado 17/02/2021 15:32

Marcos Mion usou as redes sociais para elogiar Tiago Leifert. Nesta quarta-feira, o apresentador de "A Fazenda" falou sobre a postura do global com a saída de Nego Di, no Paredão desta terça-feira.

No Twitter, Mion escreveu: "Mandou bem demais no papo com Nego Di após a eliminação. Ninguém sabe o quão delicado é passar as primeiras informações pra um confinado, ainda mais quando não são boas! Leifert abordou tudo com a delicadeza e leveza necessária pro cara não ter um breakdown!".



O #TiagoLáifeSemTwitter mandou bem demais no papo com Nego Di após a eliminação. Ninguém sabe o quão delicado é passar as primeiras infos pra um confinado, ainda mais quando não são boas!Leifert abordou tudo com a delicadeza e leveza necessária pro cara não ter um breakdown! — Marcos Mion (@marcosmion) February 17, 2021

No Instagram, Tiago publicou um print da postagem de Mion e agradeceu às palavras. "Tamo junto, maninho! Momento superdelicado mesmo. Essa hora é das mais difíceis"