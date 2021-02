O cantor Michael Jackson Internet

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 19:47

Rio - Lou Ferrigno Jr., filho de Lou Ferrigno, de 71 anos, revelou que Michael Jackson adorava brincar com o ator astro do filme "O Incrível Hulk". De acordo com Lou, Michael gostava de passar trotes para o pai.



“Ele ligava para o meu pai e dizia: 'Oi, estou procurando o Omar'. E meu pai dizia: 'Hã? Quem é?' – 'Estou procurando pelo Omar'. E meu pai não ouvia muito bem o telefone, então acabava gritando: 'Quem é Omar?'", relembrou. "Ficávamos tentando descobrir quem era o Omar e, então, descobríamos que era o Michael. Ele adorava pregar peças; era tão alegre e doce", completou.