Rio - Laurieann Gibson, dançarina e coreógrafa, acusou Lady Gaga de ter demitido ela por e-mail. A acusação foi feita em sua autobiografia "Dance a sua Dança" e foi noticiada pelo jornal "New York Post". Segundo Gibson, a demissão aconteceu pois estava "roubando demais os holofotes".



"Estou convencida que o meu término com a Lady Gaga não dizia respeito a nós duas", escreve Gibson no livro. "Algumas pessoas ao redor dela achavam que ela não deveria estar trabalhando com outros artistas… Eles achavam que eu estava roubando demais os holofotes, mesmo que eu não quisesse os holofotes dela", explicou.



"Quando comecei a notar que tudo isso estava acontecendo, a Gaga me demitiu. Por e-mail. Não tenho nem certeza se foi ela que escreveu", completou.

A coreógrafa também relatou que tem boas memórias do período que trabalhou com a cantora. "Eu já havia trabalhado com a Missy Elliott, os Jonas Brothers, as Dixie Chicks. Com os melhores. Quando o empresário da Gaga me contratou ela ainda não era a grife que as pessoas conhecem, mas pude colocar todas as minhas habilidades nessa jovem artista e funcionou", encerrou.Gibson tinha o cargo de diretora criativa no início da carreira de Gaga. Ela trabalhou no álbum "The Fame Monster" e foi diretora da turnê mundial "The Monster Ball Tour". O "New York Post" informou que entrou em contato com os assessores da cantora, mas os representantes não se pronunciaram sobre o assunto.