Publicado 18/02/2021

Rio - A rainha Elizabeth II e seus assessores estão reunindo comitês de crise para lidar com polêmicas envolvendo a Família Real e os duques de Sussex, Meghan Markle e Harry. Segundo o jornal britânico "Daily Mail", fontes ligadas à realeza informaram que foram feitas reuniões no Palácio de Buckingham com o grupo criado pela monarca para debater a crise envolvendo o casal.



As fontes relataram que a monarca ficou em alerta após ser anunciado que Harry e Meghan serão entrevistados pela apresentadora Oprah Winfrey, que vai ao ar em 7 de março. Ao mesmo tempo vieram à público boatos de que a realeza tem a intenção de romper de vez com os duques ao tirar deles os títulos reais. "Estão sendo feitas muitas considerações em relação a esses temas e será tudo resolvido antes de 31 de março", disse o contato da publicação.