Netflix divulga trailer de 'Fate: A Saga Winx' Jonathan Hession/NETFLIX

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 15:31 | Atualizado 18/02/2021 15:49

Rio - A Netflix confirmou que a série "Fate: A Saga Winx" será renovada para segunda temporada. O anúncio aconteceu nesta quinta-feira e as gravações começam no fim de 2021, na Irlanda.



"Na primeira temporada, os seis episódios retratam a superfície deste incrível e rico mundo e das poderosas fadas que o habitam. Na segunda, além da história de Bloom, que continua evoluindo, eu mal posso esperar para aprender ainda mais sobre Aisha, Stella, Terra e Musa! E nunca se sabe quem irá aparecer em Alfea no futuro", disse Brian Young, showrunner da série.



"Fate: A Saga Winx" é uma adaptação live-action do desenho animado "O Clube das Winx". A segunda temporada terá oito episódios.