Publicado 18/02/2021 15:56

Rio - Supla, vice-campeão da "Casa dos Artistas", atração do SBT em 2001, resolveu comentar sobre os famosos que aceitaram participar do "Big Brother Brasil". Em entrevista ao programa "Sensancional", da RedeTV!, o cantor revelou que não sabe se esse nível de exposição é bom para a carreira de um artista.



"Muita gente entra para ganhar dinheiro e outros para, de certa forma, levantarem a carreira. Só que precisa passar por isso para levantar a carreira? Não tem outro meio, será?", questionou.

O artista de 54 anos acredita que os participantes acabam ficando nas mãos da edição e dinâmicas do reality. "É uma forma de você se expor, mostrar quem você é. Só que isso depende muito da edição também, do editor, então é um jogo meio complicado. É o nível que o ser humano chegou. Isso me faz pensar, tenho minhas dúvidas. E posso falar a respeito porque é algo que já fiz parte", completou.Supla ficou em segundo lugar na "Casa dos Famosos", perdendo o prêmio de R$ 300 mil para a atriz Bárbara Paz. A entrevista com Daniela Albuquerque vai ao ar na noite desta quinta-feira.