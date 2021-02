Por O Dia

Publicado 18/02/2021 16:26

Rio - Após atritos entre Thomas e Meghan Markle, o pai da atriz revelou que deseja conhecer os netos. Além da relação rompida desde 2018, a duquesa de Sussex e o pai já protagonizaram escândalos midiáticos.



Thomas, de 71 anos, disse que nutre esperanças de se reaproximar da filha, pelo menos para conhecer os netos. Meghan é mãe de Archie, de 1 ano e nove meses, e está grávida do segundo filho.



“Desejo a Meghan e Harry um nascimento saudável e bem-sucedido e espero um dia poder ver meus netos”, declarou Thomas em entrevista à "CBS".

As brigam entre Meghan e Thomas chegaram aos tribunais. Na semana passada, a atriz venceu uma ação que movia contra um jornal após o veículo expor trechos de uma carta que ela enviou ao pai. Por outro lado, Thomas prometeu depor contra a filha, mas Meghan ganhou o caso sem precisar de testemunhas.Sobre o caso, Thomas explicou: “Estou desapontado com a decisão do juiz”.