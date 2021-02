Hagda Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 17:14

Rio - Hagda Kerolayne, de 23 anos, irmã de Whindersson Nunes, resolveu contar como foi o momento em que falou para a família sobre sua bissexualidade. A influenciadora chegou ao assunto após ser questionada por alguns seguidores.



"Nunca falei abertamente como foi! O primeiro a saber foi o Whindersson, pois ele me ouve e me entende mais que qualquer outra pessoa! Mas assim, pensei muito e achei que estava na hora de saber por mim, pela minha boca, do que pela boca dos maldosos", explicou.