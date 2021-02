María Antonieta de Las Nieves posta fotos de bíquini em suas férias em Acapulco. Reprodução/Instagram

Publicado 20/02/2021 12:05

Rio - A atriz María Antonieta de Las Nieves, mais conhecida por sua personagem Chiquinha, apareceu em foto de bíquini em seus Stories do Instagram, encantando a web com seu sorriso e boa forma aos 70 anos de idade.

A foto postada é das férias em família que María está aproveitando na cidade de Acapulco, no México. Os internautas logo lembraram do episódio de Chaves em que os moradores da vila vão à Acapulco. "Desfrutando da natureza com minha família", escreveu a atriz em uma postagem.