Victor Chaves e Poliana Bagatini REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 05:00 | Atualizado 15/01/2021 13:18

Sabe aquela velha frase: 'ano novo, vida nova?' Pois bem. É mais ou menos isso que está acontecendo com o sertanejo Victor Chaves e sua ex-mulher, Poliana Bagatini, que o acusou de agressão. Quase quatro anos após registrar uma queixa contra o ex acusando-o de agredi-la quando ela ainda estava grávida do segundo filho do ex-casal, Poliana agora voltou a se aproximar do pai de seus filhos.

fotogaleria

Publicidade

Recentemente, ela compartilhou um vídeo nos stories do Instagram escutando música 'Quando Você Some', da extinta dupla Victor e Léo, e marcou o ex-marido na publicação, o que acabou deixando os fãs do sertanejo em polvorosa com a possibilidade de eles terem reatado o casamento. Nós procuramos a Poliana, que negou a reconciliação, mas confirmou que, de fato, voltou a se aproximar de Victor por conta dos filhos. "O story acabou gerando uma polêmica sobre um possível retorno, mas eu te digo que não voltei com o Victor e nem pretendo. Apenas seguimos tentando uma amizade em prol das crianças", disse a empresária com exclusividade à coluna.



Poliana Bagatini volta a se aproximar de Victor Chaves em prol dos filhos Reprodução Instagram/PolianaBagatini

Publicidade

Quando questionada sobre a medida protetiva que tem contra o ex - que acabou sendo mantida em decisão recente do último dia 7, Poliana afirmou apenas que ainda não estava sabendo sobre a nova decisão e que iria checar com seu advogado. Ela não nos respondeu quando perguntada se iria solicitar o cancelamento da medida protetiva, já que agora ela voltou a conviver com Victor para que os filhos tenham uma boa relação com o pai.



No processo contra Poliana, Victor Chaves foi condenado por vias de fato e teve que cumprir 18 dias de prisão em regime aberto. Além disso, ele teve que pagar R$ 20 mil a Poliana.