O sábado começou agitado para as cantoras pop brasileiras. Após os fãs terem percebido que MC Rebecca deixou de seguir Anitta no Instagram, as duas começaram a trocar indiretas no Twitter.

"Eu acordei preocupada massss no meu caso é pq caí no conto do vigário e convidei gente errada pro meu lançamento... a gente se ilude né", começou Rebecca.

Em seguida, a cantora associou a falta de tempo da pessoa para alguns compromissos. "Tempo pra fazer o que combina nao tem... mas tempo de ficar de graça na Internet tem de sobra... já to preparada pra ouvir 'eu te avisei'", desabafou.

Anitta também não perdeu tempo e foi a mesma rede social falar sobre o assunto (indiretamente, claro).

"O século é 21. Telefone todo mundo tem... mas bora pra internet lacrar", disse em um primeiro tweet.

Ao saber da briga entre Gilberto e Karol no "BBB 21", Anitta foi sarcástica. "Olhaaaaa, Gil tretando pesaaado na casa... péssima hora pra quem quer biscoito mas nao tá no BBB".

