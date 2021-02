Gilberto Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 18:24 | Atualizado 20/02/2021 18:25

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou uma homenagem a Gilberto, do "BBB 21", por ter sido aprovado com bolsa em PhD em duas universidades norte-americanas.

fotogaleria

Publicidade

"No Mês da História Afro-Americana destacamos conquistas de afro-americanos, mas também queremos destacar conquistas de afro-brasileiros. O @gilnogueiraofc, do #BBB21, doutorando em Economia pela #UFPE, foi aceito pelas Univ. do Texas e da Califórnia. Parabéns!", postou.