Publicado 23/02/2021 14:56 | Atualizado 23/02/2021 18:48

Rio - Justin Melnick, ator da série "SEAL Team", caiu de um helicóptero durante a filmagem de um comercial em Los Angeles, Califórnia, na tarde de sábado. De acordo com o portal "Deadline", o ator caiu cerca de seis metros quando estava pendurado em uma corda e carregava um cachorro.



Justin sofreu ferimentos leves e o cachorro também está se recuperando. A equipe do ator disse à revista "Variety" que ele está bem e se recuperando em casa, além de enfatizar que a filmagem não tem relação com a série.

Antes do acidente, Melnick compartilhou um vídeo descendo de um helicóptero. Não foi confirmado se o cachorro que estava com o ator era Dita, um Malinois belga que aparece como K9 na série "SEAL Team".