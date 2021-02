Influenciadora digital Gabriela Pugliesi fotos Reprodução

Gabriela Pugliesi usou as redes sociais para falar sobre as criticas que vem recebendo pela positividade passada no vídeo em que anuncia o término do casamento com Erasmo Viana.

No IGTV, Gabriela disse que ficou triste por dois dias, mas que já tinha levantado a cabeça. A influenciadora disse, também, que entende o sofrimento de uma forma positiva. "Eu não questiono. Ver dessa forma é o que me dá sentido".

Nos Stories, do Instagram, ela explicou um pouco mais sobre como vê o sofrimento. "Não existe verdade absoluta. Eu vivo minha vida de uma forma, você vive de outra e tá tudo certo. Eu vivo de uma forma que me ajuda a entender a vida. Isso não significa que eu não veja o sofrimento. Significa que eu interajo com ele de uma forma que seja construtiva para a minha evolução como ser humano. E eu acredito nisso", disse.

A influenciadora falou que pretende ressignificar a positividade tóxica. "Não concordo muito com essa positividade tóxica porque eu estou ressignificando ela aqui, o que pra mim não é fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo. É simplesmente aprender e evoluir com toda situação que aparece na vida", concluiu.