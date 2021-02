Gabriela Pugliesi e Erasmo Internet

Publicado 22/02/2021 15:16 | Atualizado 22/02/2021 15:19

A musa fitness Gabriela Pugliese usou as redes sociais nesta segunda-feira (22) para confirmar o fim de seu casamento com Erasmo Viana. O ex-marido de Pugliesi já havia assumido que errou com ela, mas jurou de pés juntos que não se trata de traição. Sem entrar em detalhes, Pugliesi mencionou que o tal erro do ex-marido a fez optar pela separação.



"O Erasmo errou comigo, mas de forma alguma ele é uma pessoa ruim. Todo mundo erra, ninguém está aqui para apontar o dedo para ninguém. A vida ensina. Da mesma forma que ele escolheu um caminho, eu escolhi o meu, que foi de terminar o nosso relacionamento. Eu sou uma mulher decidida, eu sou muito prática. Na mesma intensidade que eu amo, eu desapego quando eu sei que é uma coisa que não e faz bem mais", disse Pugliesi.



A influenciadora ainda revelou que antes da separação ela estava bem focada em tentar engravidar. "Eu tentei engravidar durante um ano e três meses. Fiz tratamento, fiz inseminação, usei muitos hormônios para induzir ovulação. Foram muitas tentativas, todas frustradas. Quem é mulher e tenta engravidar e não consegue sabe o quanto é frustrante. Eu não tinha ideia de como seria difícil e doloroso. Meu corpo mudou, minha cabeça pirou", contou.