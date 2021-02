Mariana Bridi rebate crítica sobre sua testa: ’Gosto dela’ Reprodução Internet

Publicado 25/02/2021 11:53

Rio - Mariana Bridi, mulher do ator Rafael Cardoso, postou uma foto no Instagram e recebeu uma crítica sobre o tamanho de sua testa. A imagem foi feita de cima para baixo e mostra Mariana de shortinho e cropped laranja. "Essa foto não te favoreceu, passou da Thais do BBB a testa", comentou uma seguidora, fazendo referência a participante do "BBB 21", que também foi criticada recentemente por ter uma testa grande.

Educada, Mariana respondeu apenas: "Essa é a testa que eu tenho. Gosto dela". Outras seguidoras elogiaram a influenciadora digital. "Linda de qualquer jeito. Muito sua fã", disse uma pessoa. "Está se amando e isso reflete externamente! Continua belíssima!", comentou outra fã. "Ela é linda e a foto ficou muito bonita", disse outra admiradora.