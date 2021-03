Participantes do 'BBB 21' Reprodução / TV Globo

Publicado 04/03/2021 21:00

A festa do líder João deu o que falar. Os brothers aproveitaram o momento de descontração (e o álcool na cabeça) para desabafar tudo o que estava preso. Além disso, Thaís, depois de tanto lutar, finalmente conseguiu seu segundo beijo com Fiuk. Já durante a tarde desta quinta-feira, o clima foi de ressaca e calmaria, mas um flagra em Viih Tube deu o que falar nas redes sociais. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas.

Já nas primeiras horas da festa, Caio reclamou sobre a situação de seu pé e confessou estar desanimado com sua situação. Outro que também estava sem clima era Arthur , mesmo com a promessa de aproveitar e beber a noite toda, o crossfiteiro deixou a festa por volta da 0h30 e se deitou no quarto colorido. Projota, principal aliado do capixaba, foi até o cômodo e disse que se excluir poderia ser uma forma de autossabotagem. “Acho que você está se autossabotando voltando de um paredão e não curtir uma festa que você estava esperando”, disse ele ao amigo.

Além do desânimo de alguns brothers, outros aproveitaram a noite para abrir o coração. Thaís desabafou com Caio que estava se sentindo triste por não saber quem fala a verdade no programa, depois de ter escutado “coisas”. O fazendeiro então aconselhou a dentista a não se importar com os comentários, porque muitas pessoas gostam dela na casa, inclusive ele.

Mas, depois da tristeza, veio a alegria . O momento romântico aconteceu com a ajuda dos brothers que estavam na sala e decidiram brincar de “Salada Mista”. A iniciativa partiu de Gil que pediu para o filho de Fábio Jr. e a dentista escolherem salada mista e se beijarem. "Salada mista é o quê?, perguntou Fiuk, no que Camilla de Lucas respondeu que era um selinho. Gil e Juliette então informaram que a escolha era, na verdade, um “beijo de língua”. O cantor e Thaís, então, se beijaram e os participantes celebraram o momento gritando pela casa.

A tarde de quinta foi de calmaria. Tanta que Rodolffo chegou a reclamar do silêncio da casa. Mas, um flagra inusitado agitou as redes sociais. Viih Tube foi flagrada pelas câmera do pay per view enquanto tirava meleca. Não contente em apenas "limpar o salão", a youtuber também colocou o dedo na boca.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">viih tube almoçando <a href="https://t.co/OvMiZbYozN">pic.twitter.com/OvMiZbYozN</a></p>— matheus (@whomath) <a href="https://twitter.com/whomath/status/1367524781004881930?ref_src=twsrc%5Etfw">March 4, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>