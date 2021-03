Sarah reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 19:51 | Atualizado 04/03/2021 19:52

Sarah e Carla Diaz conversaram sobre o clima estranho que estava entre as duas, na tarde desta quinta-feira. A consultora de marketing fez alguns questionamentos à atriz, como o voto dela em Gilberto, no Paredão de domingo e, também, sobre o relacionamento dela com Arthur.



Carla justificou a escolha de Gilberto no domingo como uma "queima de voto", pois sabia que Arthur iria ao Paredão de qualquer jeito. "Achando estranho o seu jeito, eu não sei como é o negócio de vocês dois", respondeu Sarah.

"Eu não tinha o que fazer mais para salvar o Arthur. Ele já ia pela casa ou pelo líder. O meu votinho não ia mudar o voto de 6 ou do líder", respondeu a atriz.

"Eu sei que se eu fizer um casal essa pessoa seria minha prioridade aqui. Para mim é muito estranho ver um casal assim", finalizou Sarah.