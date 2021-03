Gilberto e Juliette reprodução da TV Globo

Publicado 02/03/2021 20:30

Rio - Gilberto e Juliette tiveram uma pequena discussão no quarto Cordel do 'Big Brother Brasil 21', na noite desta terça-feira. O pernambucano reclamou da postura da advogada de criticar os erros dos amigos na frente dos outros participantes. Ele até relembrou uma ocasião em que Karol Conká usou argumentos dela e de Sarah, quando ele se exaltou durante uma briga, para afirmar que ele estava errado.

"Quando eu lhe defendi dos outros, o que eu quero provocar não é que as pessoas duvidem de você ou achem que você está errado, é que entendam o seu erro quando eu achar que está errado. Quando não está, eu bato no peito e digo: 'Não achei'. Agora, o que não pode existir é querer que eu tome uma posição. Eu vou lhe defender o quanto eu puder, eu vou defender meus amigos e meus aliados o quanto eu puder. Só que se eu passar a mão na sua cabeça, e depois a pessoa fizer a mesma coisa e eu não passar, vai ficar feio para mim", comentou Juliette.

O pernambucano também citou um episódio que ocorreu no último jogo da discórdia, em que a sister apontou erros na postura de Caio. "Entendi, você quis defender, não quis passar a mão na cabeça dele em um ponto que você acha errado", disse Gil. "Ele mesmo chegou e me disse: 'Eu acho que eu estava nervoso'. Isso é fato, não fui eu que criei, todo mundo viu", afirmou a advogada, que continuou: "Gil, por trás de você, eu lhe defendo muito mais do que pela sua frente, pode ter certeza. Por trás eu vou dizer: 'Ele não quis fazer isso, não foi a intenção'. É o que eu faço, é o que eu fiz com Caio, é o que eu fiz com meus amigos. Então, tipo, não perca uma aliada por isso".

Os dois ainda falaram sobre a amizade de Gilberto com Lumena. Juliette comentou que ficou chateada várias vezes com o amigo por isso. "Eu me magoei, você foi negligente comigo. Você é amigo dela e nem sabe o que aconteceu comigo e ela. Lá fora você vai ver se foi negligente ou não. Estou falando sério."



Gilberto se defendeu ao dizer: "a gente se magoa aqui o tempo inteiro". Mas a advogada interrompeu a fala do pernambucano e desabafou: "Aí você quer dizer que eu estou deslizando, meu amigo? Não acho. Estou tentando fazer o meu e não prejudicar os meus amigos. Mas está difícil. Até meus amigos estão achando que eu estou deslizando... Sabe o que eu acho? Eu sou muito mais sua amiga, estou muito mais do seu lado, inclusive antes e você não tomou partido. Não me deu um abraço". A paraibana ainda disparou: "Eu podia fazer a caveira dela, mas não vou fazer."



No meio da discussão, Sarah acordou e tentou entender o que estava acontecendo. Logo em seguida, Juliette e Gil se acalmam, mas a advogada colocou o amigo contra a parede: "Se precisasse escolher, eu ou Lumena?" O brother diz que prefere ela.