Festa aconteceu em homenagem ao líder João Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 03:01

Com temática escolar, em homenagem ao líder João, que é professor de geografia, a festa desta quarta-feira (3), não conta com a empolgação de todos os brothers. Nas primeiras horas da comemoração, Caio reclamou sobre a situação de seu pé e confessou estar desanimado com sua situação.



O participante chorou ao falar da dor que estava sentindo e contou sobre a recomendação de usar tala no pé até o fim do programa. “Dói isso, véi. Dói pé, dói os dedos, dói tudo. Eu não consigo fazer nada, nem lavar um pote. Eu não queria isso para mim”, lamentou Caio, que foi consolado por Gil e Juliette.



Mesmo com a promessa de aproveitar e beber a noite toda, Arthur deixou a festa por volta da 0h30 e se deitou no quarto colorido. Projota, principal aliado do capixaba, foi até o cômodo e disse que se excluir poderia ser uma forma de autossabotagem. “Acho que você está se autossabotando voltando de um paredão e não curtir uma festa que você estava esperando”, disse ele ao amigo.



O instrutor de crossfit disse então que estava se sentindo mal por ter comido muito. Mais cedo, o rapper disse à Carla Diaz que Arthur fica incomodado por não receber o mesmo carinho que Caio recebe dos outros participantes, mesmo também estando machucado.



“Eu acho um tipo de ciúme de todas as pessoas cuidarem do Caio e dele não, quando o Caio tava ali chorando e todo mundo foi lá. (...) Ele tem aquela coisa de “eu quebrei o braço e fui para o paredão e o cara zoa o pé e todo mundo fica em cima dele”. Só que falta uma percepção de que o cara é querido. Eu gosto muito dele, mas entrar nessa de outro é querido não dá”, afirmou Projota.



Noite de desabafos



Além do desânimo de alguns brothers, outros aproveitaram a noite para abrir o coração. Thaís desabafou com Caio que estava se sentindo triste por não saber quem fala a verdade no programa, depois de ter escutado “coisas”. O fazendeiro então aconselhou a dentista a não se importar com os comentários, porque muitas pessoas gostam dela na casa, inclusive ele.



Em seguida, Juliette se aproximou da dentista e as duas conversaram sobre amizades e jogo. A maquiadora confessou estar se sentindo sozinha. “Ninguém precisa ficar só aqui. Eu me senti também”, disse ela. Já Thaís disse estar se sentindo melhor em relação às amizades, por conta da aproximação com Viih Tube. Entretanto, o jogo é uma preocupação para a goiana.



“O que é jogo, cada um tem um conceito. O jogo das pessoas não precisa ser seu jogo, não se preocupe com isso. Faça sua parte, seja quem você é e pronto. Você não precisa jogar o jogo das pessoas, não. E quanto a ficar só aqui, todo mundo fica”, alertou Juliette à colega de confinamento.