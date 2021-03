Camilla de Lucas Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 18:42 | Atualizado 04/03/2021 18:43

Na tarde desta quinta-feira, os brothers conversaram sobre alguns sonhos que já tiveram dentro do "Big Brother Brasil 21". Rodolffo confessou que teve um sonho erótico. Já Viih disse que sonhou com uma traição. Mas, o que mais chocou foi o de Camilla de Lucas, que teve um sonho com um acidente.

"Umas semanas atrás, eu sonhei com acidente em prova", contou. "Foi profético", respondeu Gilberto e todos concordaram.

Camilla ainda explicou um pouco mais sobre o sonho: "No meu sonho, quem se machucava era o Rodolffo e quem ajudava a perna do Rodolffo era o Projota", contou.

A influenciadora digital explicou como o sonho teve a ver com a realidade. "Depois, até a Lu (Lumena) comentou, ela falou: 'Cara, faz muito sentido, o Rodolffo era o acidentado mas ele o Rodolffo tem uma conexão muito grande com o Caio e Projota tem uma conexão muito grande com o Arthur'. Então isso tem a ver".

Por fim, ela confessou acreditar bastante nos sonhos. "Eu acredito muito em sonhos, eu acredito que os sonhos às vezes estão relacionados a coisas que você vive ou respostas que vão chegar até você. Mas a resposta não vem agora, você sonha e a resposta vem depois", finalizou.