Servidores vão pressionar vereadores para evitar avanço da proposta Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 03/03/2021 05:50

A Prefeitura do Rio de Janeiro já trabalha com o aumento da alíquota previdenciária (de 11% para 14%) valendo a partir de julho. Para isso, vai intensificar as articulações com a Câmara Municipal

Como deverá ser respeitado o prazo de 90 dias — ou seja, três meses — para que a medida passe a vigorar, a elevação do desconto dos servidores só valerá em julho se a proposta for aprovada no Legislativo (e sancionada pelo governo) até abril.

Publicidade

As mensagens foram entregues ontem à noite à Casa legislativa, e ainda não saíram publicadas. Enquanto os vereadores analisam os projetos, as categorias se organizam para pressionar os parlamentares a rejeitarem a mudança da contribuição previdenciária.

Publicidade

O governo Paes propõe ainda uma reforma previdenciária com mudanças nas regras para a aposentadoria de futuros servidores: aumentará a idade mínima para 62 anos (mulheres) e 65 anos (homens).