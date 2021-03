Caio Castro Reprodução

Por iG

Publicado 04/03/2021 18:56 | Atualizado 04/03/2021 18:57

Depois que Marcos Mion deixou a Record , surgiram boatos que Caio Castro iria ocupar a vaga de apresentador de "A Fazenda". O ator negou que estará no comando do reality show e ele teria sido convidado para fazer uma novela no horário nobre da Globo.



Segundo o colunista Fefito, ele foi chamado para fazer parte do elenco de "Olho por Olho", que vai entrar no ar na faixa das 21h após o fim de "Pantanal". A trama é escrita por João Emanuel Carneiro, autor de sucessos "Avenida Brasil" e "Segundo Sol".



Caso aceite o convite, Caio Castro fará par romântico com Sophie Charlotte, uma das vilãs da obra. A novela é sobre a história de uma jovem com deficiência visual, interpretada por Letícia Collin, e que é maltratada pela mãe, personagem de Glória Pires.



Além desses, "Olho por Olho" deve contar com outros nomes de peso no elenco. Estão previstos para atuar na novela: Tony Ramos, Edson Celulari, Humberto Carrão, Dani Calabresa, Miguel Falabella, Vera Fischer, Cássio Gabus Mendes, Suzy Rêgo, Marina Moschen, Nicolas Prattes, Eliane Giardini, Tonico Pereira e Kelzy Ecard.