Luan Santana quer conhecer os pais de Giulia Be Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 19:58

Em resposta a alguns seguidores no Instagram, Giulia Be revelou que o clipe de "Inesquecível", sua música com Luan Santana, teve, sim, uma cena de beijo, mas que acabou sendo descartada.

"O diretor gravou uma cena com beijo e outra sem e decidimos usar a sem", contou ao ser perguntada por um fã se teve beijo no clipe.



Publicidade

Giulia Be Reprodução

"Inesquecível" foi lançado em 2020, alguns dias de Luan anunciar o término do relacionamento com Jade Magalhães.