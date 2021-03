Arthur, BBB 21 Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 15:20 | Atualizado 06/03/2021 16:28

Arthur é o novo Anjo do "Big Brother Brasil 21", da Globo, ganhou R$ 10 mil e terá o direito de imunizar uma pessoa no Paredão no domingo. Vale lembrar que nesta semana o Paredão será falso e o mais votado da casa não será eliminado.

Mas, vamos à prova: a disputa foi acirrada com Projota, amigo do instrutor de crossfit. Na dinâmica havia um dispositivo para lançar bolas que cairiam dentro de um tabuleiro onde cada local valia pontos diferentes. Depois de algumas jogadas, quem acumulasse mais pontos seria coroado o anjo. Participaram da competição Vih Tube, Camilla, Gilberto, Projota, Thais, Pocah, Caio e Arthur após sorteio.

Vendo o amigo na frente, Arthur contou que tentou errar para dar a vitória ao rapper, que liderava a competição, mas ainda assim conseguiu ultrapassar os pontos do amigo e ganhou a disputa. Para Tiago Leifert, depois da prova, ele não teve coragem de afirmar que tentou errar em favor de Projota. Ele disse que não havia outra explicação para o erro a não ser que sua mão escorregou. Já o castigo do Monstro sobrou para Fiuk e Juliette.