Rodolffo e Gabriel Medida Reprodução do Twitter

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 18:10 | Atualizado 06/03/2021 18:11

Rodolffo acabou falando demais durante a festa que rolou no "Big Brother Brasil 21", da Globo, nesta sexta-feira. Em conversa com Arthur, o sertanejo contou sobre um encontro com o surfista Gabriel Medina, atual namorado da atriz e modela Yasmin Brunet.



"Eu fiquei trocando ideia com o Medina. Ele bebendo vodca numa garrafinha disfarçada. Comeu a mais deliciosa dentro do camarim. Pulou a cerquinha”, disse ele, sem citar quando foi que aconteceu o date. Então, não se sabe se a traição envolveu seu atual relacionamento ou alguma ex-namorada.