Gilberto Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 21:22

A carência está começando a bater forte nos confinados do "Big Brother Brasil 21", da Globo. É que nesta sexta-feira, Gil se empolgou e deu diversos beijos em alguns manequins que faziam parte da decoração da balada. Ele aproveitou a solidão para formar casal com um dos bonecos, para o delírio dos amigos da casa.

O economista avistou Camilla de Lucas arrumando um dos manequins e perguntou: "Posso beijar?". A carioca de Nova Iguaçu entrou na brincadeira. "Esse é o Rogério, Gil", disse. "Oi, Rogério, tudo bem?", indagou o brother, que já estava um pouco embriagado à essa altura.

Publicidade

Pouco depois ele soube pela sister que o boneco estava a fim dele após vê-lo dançar na festa. "O Rogério tá afim de você, Gil. Ele gostou de você na balada. Beija, Gil". Foi, então, que ele começou a trocar carícias com o manequim. Graças ao feito o nome de Gil movimentou as redes sociais, que compartilharam fotos, vídeos e memes da ação do brother.



Feliz da vida, o brother, brincou que era melhor ficar com o manequim do que com ninguém. "Rogério é meu amigão. Fique com Rogérião. É melhor do que nada. Rogério é melhor que nada", entregou, Enfim...temos uma nova Maria Eugênia na casa?



Publicidade