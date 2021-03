Gabi reuniu onze artistas em Angra para o reality Divulgação

Uma semana inteira de muita música! Assim vai ser o "Song Camp Angra". O reality musical é uma produção que surgiu do desejo da cantora Gabi de reunir músicos, compositores e produtores para uma experiência imersiva de criação musical após ela ter vivido algo similar na Bahia, em 2020. O confinamento de cinco dias começou na segunda-feira, dia 8 e vai até sexta, dia 12 de março. Em uma casa, em Angra dos Reis, estarão reunidos os artistas Anchietx, Cammie, LK 3030, Julia Joia, Lary, Feyjão, Becca Perret, Loh, Fuze, Juliano (Melim), Jhama e a própria Gabi.



"Todos os artistas apresentarão testes de Covid-19, e ficaremos hospedados durante todo o tempo em uma casa, como um verdadeiro Big Brother. Lá, nos dividiremos em grupos de criação de letras, melodias e produção. Cada dia focaremos em um ritmo diferente. Vai sair de tudo", brinca Gabi. A cantora ainda adianta qual é a sua relação com estes músicos. "Alguns são artistas que já vêm compondo junto comigo, e outros são compositores de gêneros diferentes, como o Feyjão, que é mais do samba. A ideia é realmente ampliar horizontes, sair da caixa e fazer um brainstorming que resulte em música, no sentido mais plural possível".

Com o "Song Camp Angra", a artista carioca busca explorar a criatividade dos participantes trabalhando ritmos diversos como Funk, Pop, R&B, Reggae, Rap Acústico entre outros. Os integrantes serão divididos em grupos escalonados entre criação de letras, melodias e produção de maneira que todos saiam da vivência com músicas novas e completas.



"Todos os artistas que estão aqui possuem alguma conexão comigo. O LK, a Lary e a Fuze são artistas muito parceiros, com quem eu já compus outras canções. O LK, inclusive, já produziu duas músicas minhas, a Fuze foi a minha última parceria, em Prece, e a Lary é a compositora do meu próximo lançamento. Temos muita troca! Julia Joia e Becca Perret fizeram participações em shows meus, no Projeto GABI Convida, que rolou no Parque Bar, na Lagoa, em 2020. Admiro muito o trabalho delas, assim como da Loh. São novos expoentes na música Pop e na nova MPB", diz.

"O Anchietx, eu conheci através da Fuze. Eles já fizeram um feat e eu já tive a oportunidade de vê-los ao vivo. Fiquei completamente encantada pelo talento dele, além dele ser um compositor surpreendente! Ele escreve de bregafunk a MPB com uma facilidade que pouco vi por aí. Conheci a Cammie através dele e estou super ansiosa pra trabalhar com ela também. Já o Feyjão é meu amigo, mas eu já era muito fã dele antes de acontecer essa amizade. Já vi o Feyjão dividindo o palco com o Thiaguinho em algumas Tardezinhas, já vi shows solo dele, conheço muitas composições dele, músicas que se tornaram hits na voz do próprio Thiaguinho, Natiruts, Maria Rita. Sou muito fã mesmo!", continua.



Animadíssima como projeto, Gabi também colocará a mão na massa durante todo o processo. "Eu vou coordenar e trabalhar também. Vou participar das composições e aproveitar pra treinar os instrumentos que estou estudando, que são violão, piano e percussão. Vamos produzir muitas músicas, muito conteúdo e quem sabe até não saio com um álbum de lá?", finaliza Gabi.