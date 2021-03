Por iG

Publicado 11/03/2021 15:15 | Atualizado 11/03/2021 15:21

Ao saberem que a eliminação de Carla Diaz foi falsa e a sister voltar para o "BBB 21" nesta quinta-feira (11), diversos participantes foram atrás da atriz para se explicarem sobre coisas que disseram quando ela estava fora da casa.



Viih Tube, que chegou a dizer que concordava com a eliminação de Carla, foi uma delas. A sister foi conversar com a atriz e se desculpou de algumas falas."Não vou retirar as coisas que eu disse, porque realmente é o que eu estava sentindo, não tem sentido nenhum eu retirar. Mas me desculpa de verdade se eu te magoei, me desculpa se eu peguei em algum ponto seu, se eu falei algo que te magoou no coração", começou."Porque eu sei que eu realmente estava sentindo que você estava sem brilho, estava desgastada emocionalmente e que eu realmente achei que você fosse sair. Me perdoa se eu te magoei, de verdade", continuou se justificando."O brilho acho que foi a parte mais coerente e mais tranquila de tudo que eu ouvi, Viih", respondeu Carla."Eu imagino que você deva estar muito muito magoada comigo e com total direito, total razão. Não tem nem o que eu falar pra você, eu só queria te pedir desculpas", disse a youtuber."Só repensa e toma cuidado com o pré-julgamento. Só isso", aconselha a atriz.