Por O Dia

Publicado 11/03/2021 16:57

Rio - Bruna Marquezine resolveu abrir o jogo e falou tudo o que sente em relação a era do cancelamento na internet e a cobrança por posicionamento. Em entrevista à revista "Vogue", a atriz explicou que busca falar sobre o que acredita em suas redes sociais para ampliar diálogos importantes.



"Nas minhas redes eu só falo sobre o que de fato acredito, sobre aquilo que acho que precisa de mais atenção, para ampliar o diálogo", disse. "Hoje em dia, não. Eu me permito falar apenas sobre o que eu quero e sobre o que eu domino, assuntos que de fato acredito", explicou.

Marquezine também falou sobre a era do cancelamento e confessou que fica incomodada com o julgamento diário. "Me incomoda bastante ver o atual cenário das coisas. Não acho que seja uma obrigação você ter uma opinião formada sobre todo tipo de assunto. Vejo que algumas pessoas viram vítimas do cancelamento porque sentem uma pressão gigantesca de se pronunciar e acabam se perdendo. Temos que aceitar nossos processos de aprendizado", completou.