Xuxa Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 20:05 | Atualizado 11/03/2021 20:15

No sexto e último episódio do "SaladaSato", programa de Sabrina Sato no YouTube, a apresentadora recebe Xuxa Meneghel para um papo descontraído. Na conversa, a mãe de Sasha abre o jogo sobre a intimidade e revela várias curiosidades sobre sua vida sexual.

fotogaleria

Publicidade

Segundo Xuxa, o sexo foi melhorando com o passar do tempo. "Se eu transasse com o Junno (namorado da apresentadora) aos 17 anos, não teria dado valor para o que a gente faz agora. A maturidade faz a gente dar mais valor a tudo que faz. Antes, eu fazia sexo. Hoje, faço amor, sexo, trepo, todos os nomes que se dá para uma relação, porque me permito a isso”, afirma.



Sem pudores, a apresentadora também diz que é adepta dos brinquedinhos na hora H. "Para um relacionamento durar, tem que fazer o que todo mundo faz e, depois, inventar, criar, descobrir outras coisas, ver vídeos".

Publicidade

"Eu me descobri muito tarde. Isso de se conhecer, se tocar... Como é uma coisa cara, as pessoas que não têm a possibilidade de ter esses brinquedinhos podem usar o chuveirinho. A água batendo lá é uma maravilha, resolve da mesma maneira", disse Xuxa.