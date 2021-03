Fernanda Montenegro em A Dama do Estácio, no Festival Internacional de Curtas-Metragens do Rio de Janeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 10:56 | Atualizado 12/03/2021 11:20

Rio - De 17 a 24 de março, o Festival Internacional de Curtas-Metragens do Rio de Janeiro, o Curta Cinema, comemora 30 anos com uma edição especial realizada totalmente online. Uma seleção de 108 curtas – 20 no Panorama Carioca, 32 no Panorama Latino-americano, 27 no Panorama 30 Anos - Miragem, 21 na Mostra Origens e 8 na Mostra Premiados de 2020 – serão exibidos através da plataforma Festhome TV e ficarão disponíveis por 24 horas. O festival é gratuito.

fotogaleria

Publicidade

O Curta Cinema começou em março de 1991 com o sonho de estabelecer um espaço de contato e de trocas entre os apaixonados por cinema e a exibição de curtas-metragens, que estavam ganhando cada vez mais espaço no meio cinematográfico. O projeto nasceu da luta para restabelecer o apoio à cultura, que tinha se pedido na época: “30 Anos depois, mantemos o sonho e a força de lutar por estes mesmos objetivos. O Curta Cinema tornou-se uma referência no país e no mundo e agora estamos ingressando no universo virtual para, em breve, retornarmos no presencial, depois de vencermos todas estas lutas”, afirma Ailton Franco Jr., diretor do Festival.

A programação desta edição comemorativa é composta por quatro mostras e um programa educativo direcionado a alunos da rede de ensino médio e fundamental, já tradicional ao longo da história do Curta Cinema: “Por conta da pandemia de Covid-19, o Festival optou por apresentar uma curadoria mais enxuta do que a dos anos anteriores e mais adequada ao on-line. Olhando pelo lado positivo, acreditamos que migrar para a internet nesse momento tão delicado que estamos vivendo, é de grande importância para atingir um público maior e levar cultura de forma democrática a todos”, diz Paulo Roberto Jr., coordenador de programação.

Publicidade

MOSTRAS

Um dos principais destaques do Panorama Carioca é o documentário inédito “AR”, de Beth Formaggini, que traz a visão da cineasta, internada com Covid-19, em uma cama de hospital. A mostra mantém a sua tradição como uma das principais vitrines do cinema independente feito no Estado do Rio de Janeiro.

Publicidade

Já o Panorama Latino-americano traz uma novidade nesta edição. A seleção dos filmes foi feita em parceria com nove importantes festivais latino-americanos, por intermédio da RED IBEROFEST. De forma colaborativa, os festivais Cortópolis (Argentina), Bogoshorts (Colômbia), Iberofest (Colômbia), Cinelebu (Chile), Shorts México (México), GIFF (México), CinefestPy (Paraguai), MUTA Festival Internacional de Apropiación Audiovisual (Peru) e Festival de Cine Nuevo Detour (Uruguai) selecionaram os mais significativos filmes latino-americanos de 2019/20. O resultado é uma curadoria inédita, múltipla e bem diferente dos anos anteriores.

A Mostra Panorama 30 Anos - Miragem reúne uma seleção de curtas exibidos nas três décadas do Festival Curta Cinema, criado em 1991. Os seis programas da mostra, realizada pela jornalista e curadora convidada Lais Rodrigues, trazem filmes de diferentes gerações de diretores que nos proporcionam percepções sobre o mundo e propõem reflexões sobre a produção de narrativas.

Publicidade

Na Mostra Origens, a intenção é trazer curtas-metragens sobre a cultura indígena do ponto de vista dos próprios índios. Com curadoria colaborativa entre o cineasta Takumã Kuikuro e artistas indígenas, a Mostra traz uma seleção de filmes experimentais e outros mais produzidos realizados pelos povos nativos e originários do Brasil. O resultado final é um amálgama de propostas estéticas e abordagens muito distintas entre si, que evidencia a riqueza cultural do audiovisual produzida nas tribos brasileiras.

E a Mostra Premiados de 2020 exibe os curtas vencedores das mostras competitivas nacional e internacional que participaram da primeira parte da 30a edição do Festival Curta Cinema, realizada também online entre 20 a 28 de novembro do ano passado.

Publicidade

Na segunda parte do Festival, haverá ainda atividades paralelas, como Laboratório de Projetos de Curta Metragem, que contempla jovens cineastas com a possibilidade de realização de seus curtas, Oficina de Documentário, ministrada por Beth Formaggini, Oficina Decibéis: as fronteiras entre os curtas-metragens e os videoclipes”, com Duda Leite, palestras, masterclasses e o Laboratório de Ideias, espaço virtual de discussão e criação para o desenvolvimento de roteiros de curtas-metragens. Os consultores Paulo Lins e Sylvia Palma conduzirão o debate. Saiba mais sobre as atividades extras no site do festival.

Para esta edição comemorativa, o Festival Curta Cinema reformulou a tradicional Sessões Escolas no Programa Educativo e preparou quatro programas temáticos: renovação e reciclagem, imaginação criativa, família e afeto e inclusão. Cada programa é composto por dois filmes que são apresentados e contextualizados por um educador especialista na área. Os filmes ficarão disponíveis por seis meses no Youtube Sala de Leitura da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro.

Publicidade

Este projeto é financiado pelos recursos disponibilizados pela Lei Aldir Blanc, geridos pelo Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura.

Premiações:

Publicidade

Prêmio Panorama Carioca:

Os filmes que compõem os programas do Panorama Carioca concorrerão ao Prêmio de Melhor Filme do Panorama Carioca, eleito pelo voto popular.

Publicidade

Prêmio Panorama Latino-Americano:

Os filmes que compõem os programas do Panorama Latino-americano concorrerão ao Prêmio de Melhor Filme, eleito pelo voto popular.