Publicado 12/03/2021 10:33 | Atualizado 12/03/2021 10:41

Rio - Rita Cadillac, de 66 anos, criou um perfil na plataforma OnlyFans. A plataforma é conhecida pela venda de conteúdo exclusivo e, geralmente, adulto. A ex-chacrete anunciou a novidade com uma foto no Instagram. "Agora voces podem me acompanhar la no @onlyfans com conteudos exclusivos para os assinantes. Te espero lá", escreveu.

"Tá linda, Rita. Você pode tudo", disse um seguidor. "Meu Deus, peraí! Tô sonhando?", questionou outra pessoa. "Arrasou, boa noite, linda", disse um fã. A plataforma OnlyFans tem se tornado uma fonte de renda para modelos como Iara Ferreira, Núbia Oliiver e Vivi Fernandez, que também compartilham seus conteúdos mais ousados por lá.