Carla Diaz dá banana a Fiuk

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 17:47

Carla Diaz reservou o sábado para conversar com alguns brothers sobre o que ouviu durante os dias que passou no quarto secreto. Em uma conversa com Fiuk, na tarde deste sábado, no "BBB 21", a atriz fez um alerta ao cantor sobre seus "novos" amigos, Gilberto e Sara.

Carla desabafou e explicou que se sentiu muito julgada. "Percebi muito julgamento cruel, tipo 'vai bater no paredão e vai sair'. Eu acho que eu fui muito julgada pelo meu excesso de sinceridade e talvez muitas pessoas não estejam acostumadas com isso e preferiram julgar do que acreditar. Pelo menos é a resposta que eu tenho para ter voltado. Foi pesado".

Carla continuou e disse para o cantor abrir o olho sobre as pessoas que o cercam e Fiuk pede para a atriz explicar o que ela quis dizer com isso.



"É em relação ao pré julgamento. Você foi acolhido e eu fiquei com muitas dúvidas em relação a esse acolhimento repentino", respondeu Carla.