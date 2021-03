Arthur diz que se culpa pela saída de Carla Diaz Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 19:35 | Atualizado 13/03/2021 19:36

Arthur e Projota conversaram na cozinha da xepa na tarde deste sábado, no "BBB 21". No papo, a dupla bolou estratégias para os próximos passos que eles darão no jogo. Animado com as possibilidades, Arthur se empolgou e disse que pretende desestabilizar os participantes nas provas.

"Eu vou começar a entrar na mente da galera, também. Vou começar a colocar uma pressãozinha, porque foi o que fizeram na prova toda", disse o crossfiteiro.

Projota pediu para o brother explicar melhor o plano e Arthur rebateu: "De dizer: 'Rapa, vou até amanhã de noite'. Tipo, toda hora ele falava de água comigo: 'Imagina um copo de água gelada agora? Tá com sede? E eu na minha concentrado no jogo, mas essas coisas a gente não esquece".