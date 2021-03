Carla Diaz e Arthur reprodução da TV Globo

Arthur conversou com Projota sobre seu relacionamento com Carla Diaz, na tarde deste domingo, no "Big Brother Brasil 21". No papo, o crossfiteiro confessou que não iria conseguir corresponder aos sentimentos da atriz dentro da casa.

"Aqui dentro, acho que não consigo dar algo a mais", lamentou Arthur.

"Eu estou de boa, falei que não iria me estressar mais, tá ligado?", completou Arthur. "Mas por que? Aconteceu alguma coisa para você se estressar?", perguntou Projota.

"Não. Igual ontem, já estava certo de que iríamos dormir no chão, já tinha falado, aí [ela] pegou e deitou na cama. Não vou me estressar com essas paradas mais, sabe? Acordou hoje já, mexi com ela, mexeu comigo...", explicou o crossfiteiro.

Projota disse que Carla está gostando de verdade de Arthur. "Por que você acha isso?", indagou Picoli. "Porque ela vem conversar comigo, sabe? Ela sente. Estou falando, eu vejo, mano. Aí ontem, por exemplo, uma hora ela sentou comigo, e aí perguntou a mesma coisa. Assim: 'O que você acha que o Arthur está pensando? Eu falei: 'Eu acho que ele está bem, ele está mais leve", respondeu Projota.

"Aqui dentro, acho que não consigo dar algo a mais", confessou Arthur. "Ou ainda não é o momento", completou Projota. "Ou ainda não é o momento, exato. Isso pode mudar, sabe", finalizou o crossfiteiro.