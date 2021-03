Simão Divulgação

Rio - Com o início do Outono neste sábado, as temperaturas prometem cair e o romance fica ainda mais no ar. Pensando nisso, Simão preparou a trilha sonora perfeita para se aconchegar e declarar todo seu amor para a pessoa amada. “Viciando em Você” já está disponível em todos aplicativos de música junto a vídeo que mostra os bastidores da composição e gravação do single.

A canção traz na letra, composta pelo próprio cantor, o desejo de reacender a paixão de um relacionamento que encontrou a rotina. O refrão com os versos “Eu quero te ver e dizer tudo que eu queria. Quero voltar e viver como nos primeiros dias. Quero aquela sensação, bem na fase da paixão, me viciando em você. Eu quero viver com você, o meu resto da vida. Eu quero te conhecer, onde eu não fui ainda. Pegar o nosso avião, viver na imaginação, me viciando em você” é uma verdadeira declaração de amor de alguém que não vai desistir da pessoa amada. Já no vídeo, desta vez, Simão decidiu mostrar como funciona os bastidores desde a composição, produção da melodia, até a gravação no estúdio.

“A música veio de um momento que eu estava passando e que muitos casais passam também. Depois daquela fase da paixão onde tudo entra em uma rotina e acabamos nos acomodando, vem o sentimento de saudade daquela ‘fase’ da paixão, em que tudo era uma grande descoberta um do outro”, explica Simão.

“Viciando em Você” é o primeiro single inédito do cantor em 2021, mas não será o único. Com diversas composições, Simão tem um projeto audacioso de lançar uma nova canção por mês até o final do ano. Além disso, podemos esperar o primeiro feat do cantor catarinense com grandes nomes da música brasileira.