A Árvore Dourada Divulgação

Por Priscila Correia

Publicado 19/03/2021 16:01

Jair Oliveira e Tania Khalil com a Broadway Kids

Lançado em 2007, o Grandes Pequeninos - projeto dos artistas Jair Oliveira e Tania Khalil, que produz conteúdos teatrais e musicais para o público infantil - já tem um canal com mais de 330 mil inscritos no Youtube, uma indicação ao Grammy Latino como melhor álbum infantil em 2009, e já lotou shows pelo Brasil inteiro. E a partir do dia 31, o projeto dá mais um passo importante ao se unir ao teatro mais famoso do mundo, a Broadway, na produção e realização de um curso que pretende inserir crianças de 2 a 12 anos no mundo da dança, música e da interpretação por meio de alguns dos musicais mais famosos do mundo. O propósito do curso é não somente educar, mas entreter e trazer uma opção de diversão para o público infantil. O conteúdo é todo produzido em português e conta com professores de Nova York, que trabalham diretamente na produção de peças da Broadway. O Grandes Pequeninos Broadway será lançado em formato online e disponibilizado na plataforma Sympla Play no link: https://symp.la/GrandesPequeninos. Ao todo, serão 12 módulos, cada um deles abordando um dos grandes clássicos do teatro infantil mundial. A primeira aula, disponibilizada de forma gratuita, está disponível na plataforma desde o dia 17.

Guia ajuda crianças a lidarem com a Covid-19

Irritabilidade, mudanças de humor, insônia, dificuldade de concentração. Tais sintomas podem ser fáceis de serem identificados em adultos, mas apresentam diversas nuances quando se trata de crianças e adolescentes. E para ajudar a orientar a população em relação à saúde mental de adultos, crianças e adolescentes, o Instituto de Ciências Integradas lançou, em parceria com a Upjohn, uma divisão Pfizer, o Guia de Saúde Mental Pós-Pandemia no Brasil. Disponível gratuitamente no site www.guiasaudemental.com.br, o guia foi desenvolvido por um time de especialistas renomados com o objetivo de trazer informações úteis para profissionais de saúde que não são especialistas em saúde mental e para a comunidade leiga em geral.

ONG faz campanha de volta às aulas doando materiais escolares e itens de higiene pessoal

A ONG Visão Mundial, maior organização não-governamental cristã humanitária do mundo e especializada na proteção à infância, irá apoiar medidas de proteção de crianças e adolescentes contra a Covid-19 no retorno às aulas presenciais em seis estados brasileiros. Por meio da campanha de Volta às Aulas Segura, a Instituição entregará kits com materiais escolares e itens de higiene pessoal com previsão de alcance de pelo menos 15.000 crianças beneficiadas até o início de abril. As entregas acontecem nas próprias escolas, conforme o calendário local de retorno. Também serão distribuídos em alguns pontos de apoio nas comunidades de cada Programa, de forma organizada, visando respeitar as regras de distanciamento e prevenção de combate à pandemia. Entre as cidades que irão receber os kits, está Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Dentro das caixas serão fornecidos lápis grafite, borrachas, caderno, caixa de lápis de cor, tubo de álcool em gel 70%, máscaras de proteção em tecido e panfletos informativos sobre prevenção ao Covid-19 na escola. Para incentivar uma volta às aulas presenciais segura, a Visão Mundial também produziu um folder com dicas de segurança e higiene para o combate ao coronavírus nas escolas, disponível em https://visaomundial.org.br/publicacoes/folder-volta-as-aulas-segura

Leitura para o outono

O outono chegou e com a temperatura mais fresquinha, nada melhor do que renovar a prateleira com novos livros para nossos pequenos. E, a dica de leitura para a nova estação é “A Árvore Dourada”, da escritora brasileira Isa Colli, um livro que ensina a valorizar as coisas simples da vida, como um cair das folhas de outono no chão. O livro narra sobre o despertar de um garotinho para as belezas da vida. E foi durante um passeio, onde avistou um pomar, que o personagem Juca embarca em uma aventura imaginária e muito educativa. Sabe aqueles momentos em que brincávamos no quintal, imaginando cenários mágicos e cheio de encanto? E que ao mesmo tempo nos ensinam e trazem boas memórias para vida? Esse é o sentimento ao ler A Árvore Dourada, um quintal da velha infância, dentro de um livro. Para saber mais, acesse https://www.collibooks.com/

Musical infantil estreia temporada no Youtube

A turma do espetáculo infantil “Folcloreando” encontrou uma forma de estar perto do público durante a pandemia. O musical da RPR Produções, que exalta os personagens do Folclore Brasileiro em um roteiro inovador, terá uma temporada online de apresentações no Youtube. Elas acontecem ao vivo no canal da companhia nos dias 20, 21, 27 e 28 de março, às 11h e às 17h, com tradução simultânea de libras. Para se cadastrar entre os espectadores basta adquirir o ingresso gratuito na plataforma Sympla através do link www.sympla.com.br/folcloreando O “Folcloreando” narra uma grande aventura na floresta de Pindorama, mais conhecida como Brasil, e dá vida a personagens clássicos das lendas nacionais, como a Cuca, a Iara, o Saci e o Curupira. Assim como na série da Netflix “Cidade Invisível”, a peça tem um roteiro com adaptações das histórias dos personagens folclóricos, mas é totalmente voltada para o público infantil. Seguindo a dinâmica das peças teatrais presenciais, as lives serão exibidas exclusivamente nos dias e horários da temporada e não ficarão gravadas. O espetáculo tem o apoio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Espetáculo gratuito.

Para ajudar na conscientização e inclusão

Em homenagem ao mês da síndrome de Down, celebrado em março no mundo todo, a Leiturinha e o Instituto Serendipidade lançam o livro "Joca e Dado: Uma Amizade Diferente". A obra, escrita por Henri Zylberstajn, fundador da ONG, mostra a importância da inclusão social e ensina de maneira lúdica o respeito às diferenças. O livro faz parte da série Originais Leiturinha e será distribuído inicialmente a 45 mil famílias assinantes do clube, a partir de março, e em seguida será disponibilizado para compra na Loja Leiturinha. Todo o lucro obtido com as vendas será revertido ao Instituto Serendipidade, organização que atua com a inclusão de pessoas com deficiência intelectual em todo o Brasil. As ilustrações foram feitas por uma equipe que inclui artistas com deficiências intelectuais- como síndrome de Down e autismo - trazendo representatividade para a produção e ressaltando a importância de oferecer oportunidades a todos. O trabalho foi realizado pela La Casa de Carlota, um estúdio de criação que aposta na mistura de talentos entre pessoas com e sem deficiências. A história de Joca e Dado, que se tornam amigos após se conhecerem na escola, ilustra a importância do convívio com a diversidade desde a infância. Dado (que tem síndrome de Down) e o amigo interagem e trocam experiências, ensinando que a coexistência inclusiva possibilita um rico processo de aprendizagem para qualquer pessoa, independente de característica ou condição. O texto e suas coloridas ilustrações estimulam a criatividade e a conexão entre o contador da história e as crianças. Na parte final, há páginas interativas nas quais os pequenos podem desenhar e participar de jogos, complementando a diversão. Como parte do projeto da Leiturinha de trazer diversidade e inclusão social para os seus conteúdos, a partir de março, esse livro, assim como todos que compõem a série Originais Leiturinha, será distribuído também em formato de audiolivro, e todas as obras publicadas anteriormente também serão gravadas e disponibilizadas para os assinantes por meio do aplicativo. Para mais informações e para adquirir um exemplar: www.serendipidade.org ou Instagram @PepoZylber

Dia Internacional da Felicidade

Neste sábado, 20 de março, Dia Internacional da Felicidade, a Nickelodeon reunirá uma turma que entende do assunto. Juntos, Bob Esponja, Dorg Van Dango, É o Pônei, Portal do Ollie e The Loud House vão garantir momentos felizes e de muita diversão. Ainda neste especial, a Nick exibe episódios inéditos de É o Pônei (às 16h) e de Bob Esponja (às 18h45). As Nações Unidas celebram a data desde 2013 como forma de reconhecer a importância da felicidade na vida das pessoas. Criada em julho de 2012 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a data é promovida também por um dos países-membros da organização, Butão, conhecido por criar o chamado PIB da felicidade, ou o GNH (na sigla em inglês). A programação completa será exibida a partir da 14h, na Nickelodeon.

Território do Brincar lança o média-metragem sobre o brincar em família

No último ano, foram muitos os desafios enfrentados pelas famílias e suas crianças: a vida lá fora foi reduzida a uma janela e os ambientes da casa foram os únicos espaços possíveis para o brincar. No entanto, esse também foi um período oportuno para novas descobertas. Dentro de casa, um brincar espontâneo favoreceu explorações, investigações, expansão e experiências em diferentes cômodos. É a partir destas observações que o Território do Brincar, pesquisa fenomenológica do Instituto Alana, lança no dia 22 de março, o média-metragem "Brincar em Casa", de Renata Meirelles e David Reeks, que estará disponível gratuitamente na seção " Assista Agora " no Videocamp. Desde 2012, o Território do Brincar apresenta diversidade e potencialidades do brincar espontâneo Brasil afora, porém, a pandemia fez com que a pesquisa ganhasse uma nova rota: o que antes era brincar na cidade se transformou em brincar em casa. O filme traz uma cena de uma conversa vivida pela diretora e seu filho, mostrando a cumplicidade que criaram para conseguir atravessar esses tempos de tantas incertezas. Mostra, ainda, diálogos com famílias e reflexões sobre conversas realizadas entre os pesquisadores que participam da pesquisa, visando encontrar sincronicidades, recorrências de gestos, ações e aspectos singulares que evidenciam a resiliência do brincar nesses tempos de pandemia. A partir da pesquisa, também foi lançado um podcast resultado das escutas online realizadas com as mesmas famílias que participaram do filme, para compreender, pelo contexto de cada criança, seus ritmos, rotinas e interesses, o que havia de espontâneo no brincar diante da pandemia. Ao todo, foram entrevistadas 55 famílias - sendo 25 delas na cidade de São Paulo, e 11 em outras cidades brasileiras. Algumas das entrevistas, 18 no total, também foram realizadas com pessoas em outros países, como África do Sul, Estados Unidos, Peru, Malawi, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Itália, Argentina, Índia, Moçambique, Bélgica e México. E para contar um pouco sobre a nova produção do filme, serão realizadas três lives no canal do YouTube do Instituto Alana , com pesquisadores do Território do Brincar, que contarão detalhes sobre os processos de escuta. A primeira será no dia 31/03 (4ª-feira), às 19h30, sobre "Escutas para o Brincar Livre: do campo ao isolamento", com a participação de David Reeks, e Renata Meirelles, ambos diretores do filme "Brincar em Casa" e coordenadores do Território do Brincar. Neste dia, os convidados farão um relato aberto sobre o processo da pesquisa Brincar em Casa e as produções do filme e da série de podcast. No dia 06/04, (3ª-feira), às 15h30, o tema será "A Cidade Virou Casa: espaços, tempos e relações do brincar", com participação de Gabriel Limaverde, educador e pesquisador das infâncias; Lia Mattos, documentarista, produtora cultural, antropóloga e arte-educadora e Soraia Chung Saura, professora na Escola de Educação Física e Esporte e da Faculdade de Educação, ambas da Universidade de São Paulo (USP). No encontro, será abordado como foi o processo de pesquisa do Brincar nas Cidades para o Brincar em Casa. E a última live será no dia 14/04, (4ª-feira), às 19h30, com o tema "Brincar na Pandemia: a força do espontâneo", com a participação de Elisa Hornett, educadora e pesquisadora da infância; Sandra Eckschmidt, doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, e Reinaldo Nascimento, terapeuta social, educador físico e psicopedagogo. Os convidados mostram como foi o desafio de adentrar na espontaneidade das crianças, a partir das conversas com as famílias em isolamento social, e exploraram o fenômeno do brincar espontâneo durante esse período e o que ele nos diz para além de uma pandemia.

Nova escola chinesa no Brasil

A Escola Chinesa Internacional (ECI) abriu no Rio de Janeiro em 2021, iniciando o ano letivo em fevereiro. É a única escola que segue o modelo chinês tradicional fora da China. A escola integra os currículos educacionais da China e do Brasil, tendo em seu corpo docente professores nativos e extremamente experientes com certificação internacional, vindos da China, Brasil e Estados Unidos. Os pontos fortes a educação básica chinesa e a consolidação da matemática e das ciências, além da aprendizagem diligente, rigorosa e autodisciplinada. O ambiente da sala de aula é inteligente: todos os equipamentos são de alta tecnologia e fornecidos pela empresa chinesa Huawei. A ECI iniciou suas atividades com ênfase na educação infantil, uma vez que é necessário aprender mandarim. Para os pequenos, de 1 a 6 anos anos, adota-se o Ensino Montessori num amplo espaço (150 metros quadrados), com seis áreas de atividades diferentes. Além disso, a filosofia é baseada em igualdade, amor e respeito. Todo tipo de aluno é aceito: de diferentes origens familiares, a fim de romper barreiras, promovendo, portanto, o desenvolvimento harmonioso da sociedade. Cada aluno tem um planejamento individual de acordo com a sua aptidão, potencial e foco na descoberta de seus interesses. Localizada em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, o campus da escola conta com instalações modernas e completas, recursos didáticos de última geração e total segurança.

Passeios ecológicos

A Rio Ecoesporte e a BarraBalsas desenvolveram o espaço Reserva Caiçara, de onde se embarca para o Passeio Ecológico pelo Pantanal Carioca. A proposta é aproximar ainda mais os cariocas da natureza exuberante da cidade. Localizado na Reserva Caiçara, entre as ilhas 4 e 5 da Praia da Reserva, o passeio é ideal para famílias que desejam fazer uma programação diferente, que promete arrancar suspiros e risos e também para estudantes, interessados em conhecer ainda mais sobre o Meio Ambiente. A iniciativa é do professor Sérgio Tavares junto ao empresário Alexandre Carneiro que desenvolve outros projetos no local há 20 anos. A dupla convidou para somar forças ao projeto os parceiros SOS Lagoas e o Instituto Jacaré, que cuidam do Centro de Meio Ambiente e passeios ecológicos, comandando a parte educacional dos passeios, assim como outras frentes ambientalistas no local. Durante o trajeto, é possível compreender como o sistema lagunar, tão vital para oxigenação da fauna local, funciona e de como os jacarés se comportam. O passeio ainda proporciona aprender um pouco mais sobre as lagoas que banham a Zona Oeste e a importância de sua preservação, além de fazer com que entendamos mais sobre os animais que habitam o local, como os Jacarés, aves, peixes e capivaras. No primeiro e terceiro sábado, passeios com o Instituto Jacaré, já no segundo e quarto sábado, o passeio é com o SOS Lagoas. A iniciativa conta também com ações regulares de monitoramento da área, coordenadas pelo movimento SOS Lagoas, onde os colaboradores e parceiros do espaço fazem vistorias dedicadas à coleta de resíduos na Lagoa e conscientização dos pescadores locais, por exemplo. E não para por aí: ainda em março, os empresários lançaram um ecosafari pela noite, com direito a presenciar o trabalho já existente de catalogação e pesquisa que o instituto Jacaré realiza na Lagoa, desmistificando sobre o animal como predador, e entendendo que seus ataques são por defesa. Os passeios acontecem sempre na Lua Nova, onde a luminosidade desta fase não atrapalha a identificação dos animais. Os passeios funcionam com horários agendados e limite de pessoas, respeitando as normas de proteção contra o Covid-19. Sempre aos sábados, às 10h, com agendamento prévio pelo telefone 21. 99742.9191.