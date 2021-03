Príncipe Harry disse que não teria se afastado da família se não fosse pela esposa, porque estava preso sem saber Reprodução/YouTube

Rio - O príncipe Charles ficou "decepcionado" com Harry e Meghan Markle por causa das acusações feitas pelo casal durante entrevista com Oprah, exibida no início do mês. Dentre os assuntos abordados, um em especial incomodou o herdeiro do trono britânico.



"O príncipe Charles se sente enormemente decepcionado com as alegações de racismo feitas na entrevista", disse uma fonte próxima à realeza à revista "People".