Gabriela Pugliesi estava tentando engravidar através da fertilização in vitro Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 16:36

Rio - Gabriela Pugliesi revelou que está pronta para quebrar o jejum sexual. A influenciadora, que passou por uma separação recentemente, respondeu aos seguidores nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira revelando algumas curiosidades sobre sua vida de solteira.



Ao ser questionada quando voltaria a se relacionar com alguém, Pugliese disse: "Me sinto pronta". No entanto, ela explicou que não pensa em entrar em um relacionamento por agora. "Estou aberta para a vida, mas gostaria muito de ficar solteira por muito tempo. Sinceramente. Estou me amando", completou.